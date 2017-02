Felipe González

Joaquim de Juià JUià JUià

14 de febrer de 2017, 21.16 h

Sr Gonzalez.. no cal que ens ho juri...el creiem. A mes Vosté ha donat la solució per no perdre en sa vida les pensions.....que per cert ... aprofitant l'avenetesa... com es fa per entrar a on es Vosté ara ?... s'ha de ser politic ?

Dons mecasum dena... l'hem espifiada.... nosaltre no som d'eixe mon ¡¡¡