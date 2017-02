L'estreta amistat de Camacho, Moragas, Villarejo, Zaragoza i Álvarez en l'Operació Catalunya

L'Operació Catalunya, acreditada pels seus protagonistes com el comissari Villarejo, ha obert avui un nou episodi de revelacions al diari Público que publica uns nous àudios on es pot escoltar una conversa telefònica entre Villarejo i Álvarez que exposa la implicació de Camacho, Zaragoza i Moragas, cap de gabinet i mà dreta del president del Gobierno, Mariano Rajoy, en la guerra Bruta.El diari afirma que amb la documentació obtinguda la primera secretaria del Congrés i diputada del PP, Alicia Sánchez Camacho, fou l'encarregada de posar en marxa l'Operació Catalunya, una guerra bruta amb fons reservats que el mateix Villarejo va admetre el juliol passat davant del jutge número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, quan va explicar que fins al 2012 va treballar intensament en aquesta Operació amb Martín Blas, excap de l'Unidad de Asuntos Internos.

