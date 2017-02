Última actualització Dimarts, 14 de febrer de 2017 20:00 h

Els cupaires presenten 100 mesures com a conclusions de la comissió d'estudi de lluita contra la corrupció

ACN Barcelona .- El diputat de la CUP Benet Salellas ha carregat contra Mariano Rajoy, que aquest cap de setmana va acusar els anticapitalistes de fer "xantatge al Govern" i després de conèixer-se que el TSJ de València ha demanat presó sense fiança per als implicats amb l'entramat de la Gürtel. "Tregui ja les seves mans corruptes dels Països Catalans i els tribunals polítics del nostre país", ha etzibat Salellas. En roda de premsa, els cupaires han presentat un centenar de mesures contra la corrupció i s'han vantat de ser l'únic grup parlamentari que ha fet pública la seva proposta de conclusions de la comissió d'estudi contra aquesta xacra. Alhora, el diputat ha criticat que no s'han complert els punts de la moció parlamentària que instava l'executiu a personar-se com a acusació en casos de corrupció.

La moció promoguda per la CUP va ser aprovada al juny per unanimitat. Preveia, entre d'altres, que algun membre del Govern comparegués al Parlament al gener, un cop a l'any, per retre comptes dels avenços en aquest sentit.

Salellas ha explicat que JxSí i C's han demanat una pròrroga en el termini de presentació de conclusions a la comissió d'estudi de lluita contra la corrupció. "Tenim claríssim el nostre compromís, la nostra prioritat política", ha ressaltat.

Entre la bateria de propostes que presenta la CUP, destaquen el cessament immediat de qualsevol càrrec electe imputat judicialment; l'exclusió de processats o investigats per corrupció en les llistes electorals; la prohibició de donacions a partits o les seves fundacions per part d'empreses en processos de subvenció pública, així com la impossibilitat que els partits demanin crèdits als bancs; imposar un sostre màxim de despesa electoral; la redacció de "llistes negres" d'empreses acusades de corrupció perquè siguin publicades al portal de la transparència i quedin excloses de la contractació pública; i deixar sense efecte l'indult per delictes de corrupció.

