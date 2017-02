[Vídeo] La fiscal que acusa d’odi però que destil·la màxim rebuig pel català

Última actualització Dimecres, 15 de febrer de 2017 10:10 h

La roda de premsa d'Ana María Magaldi ha donat arguments a la premsa de Madrid per embrutar la imatge del clam independentista

La fiscal en cap de Barcelona, Ana María Magaldi, va denunciar ahir un suposat incident amb un jove divendres passat que, segons ella, la va fer patir per la seva integritat. La membre del ministeri públic va explicar que el manifestant que suposadament la va insultar tenia una “mirada d’odi” que “no oblidaré mai”. Les xarxes socials es van omplir d’ironia amb el comentari, i alguns usuaris fins i tot acusant-la d’odi respecte la llengua catalana en referència a una roda de premsa l’any 2014.

"En català, bon dia i bona tarda"



Dies després de la consulta del 9N, i de la polèmica generada perquè un sector de fiscals catalans no avalaven obrir un procés judicials contra els responsables del procés participatiu, Magaldi, que ja era fiscal en cap de Barcelona, va convocar una roda de premsa per deixar clar que “els fiscals catalans no s’han rebel·lat”. La compareixença va ser en castellà de manera íntegre i, a preguntes de mitjans catalans perquè repetís les paraules en català –la totalitat de partits polítics a Catalunya solen utilitzar els dos idiomes si així ho demanen els periodistes en roda de premsa–, Magaldi ho va rebutjar taxativament: “En català, ‘bon dia i bona tarda’, per cortesia a tots els mitjans de fora de Catalunya, parlo en un altre dels dos idiomes oficials aquí”.



Les acusacions de Magaldi, munició per la premsa espanyola



D'altra banda, la roda de premsa d’ahir de Magaldi ha servit de munició per la premsa espanyola publicada avui. L’editorial d’El Mundo, titulada ‘Abús intolerable del secessionisme a la Justícia’, posa el crit al cel pel suposat atac a , així com l’editorial de La Razón, amb un titular similar: ‘ Inacceptable abús a la justícia’.

