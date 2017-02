Última actualització Dimecres, 15 de febrer de 2017 11:00 h

La impulsora de Procés Constituent critica la "dinàmica de dir que les coses es fan des de baix i, en realitat, hi ha pactes de despatxos"

Teresa Forcades ha equiparat el sector dels comuns amb un partit autoritari mentre s’estava gestant la coalició Catalunya Sí que es Pot uns mesos abans de les eleccions de 2015. En una entrevista a RAC1, la mediàtica monja i impulsora de Procés Constituent ha reaparegut per lamentar la lluita de poder que va copsar entre els integrants dels comuns. En concret, ha explicat que en les converses entre ICV, EUiA, Podem Catalunya i Procés Constituent fer una confluència de cada al 27S, va observar una “dinàmica en la qual es pot dir de portes enfora que les coses es fan des de baix, i en realitat hi ha pactes de despatxos”.

Forcades creu que la suma d'ICV-EUiA i Podemos va voler evitar que les bases decidissin en l'avantsala al 27S



En aquest sentit, ha expressat que durant les negociacions, va tenir la sensació per part d’ICV-EUiA i Podemos “que les coses s’han de tenir controlades, perquè si la gent decideix, aquí poden passar coses que no interessen”. I ha reblat: “Això, per un partit autoritari és coherent, però per un partit que realment vulgui fer les coses de manera diferent, hi ha d’haver un risc. I aquest risc té a veure amb la maduresa que tenen les bases d’aquest partit”.



La monja rebutja unes primàries on es voti una llista prefixada



Forcades ha revelat que li van oferir de ser la número 7 de les llistes de la futura Catalunya Sí que es Pot, però ella va respondre que “ni pensar-ho”, perquè era un “pacte de despatxos”. Segons ella, la seva negativa era “coherent amb el que jo sempre havia dit públicament: fer unes primàries, però no de ‘llista planxa’, de dir ‘aquí fem una llista, i després vota Sí o No a aquesta llista’”.



Forcades aplaudeix la manera "més de baix" de la CUP que dels comuns



La monja exclaustrada, que ha explicat que en les converses hi havia dirigents com Gemma Ubasart, Joan Herrera o Dolors Camats, ha aplaudit la manera “més des de baix que altres formacions” de la CUP. També ha tingut paraules sobre Esquerra, de qui ha dit que “té un paper frontissa”, però que “des de fora sembla que podria empènyer més”. Sobre la figura del president de la Generalitat, ha expressat que es refia més de Carles Puigdemont que d’Artur Mas.

