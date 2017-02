La ‘dialogant’ Soraya vol un cordó sanitari contra l’independentisme que esquitxa fins a C’s

Última actualització Dimecres, 15 de febrer de 2017 12:25 h

La vicepresidenta del govern espanyol censura Albert Rivera per insinuar que les tesis sobiranistes sobre la politització del TC podrien tenir fonament

Albert Rivera i Soraya Sáenz de Santamaría s’han enganxat aquest matí al Congrés per la renovació de magistrats del Tribunal Constitucional. El líder de Ciudadanos ha afirmat que “no és bona idea” la possibilitat que un exdiputat del PP sigui el nou president de la institució –els populars volen que Andrés Ollero, membre dels populars al Congrés durant 17 anys, ocupi el càrrec–. La vicepresidenta del govern espanyol ha censurat les crítiques de Rivera i l’ha instat a “no donar arguments als qui critiquen [la independència del TC]”. Soraya ha mostrat així una voluntat clara de crear un cordó sanitari contra el sobiranisme per no alimentar-lo i, fins i tot, ha amonestat Rivera.

Toc d'atenció espanyolista de Soraya a Albert Rivera



La màxima responsable de la suposada ‘operació diàleg’ del govern espanyol amb Catalunya ha carregat així contra el líder de Ciudadanos per la sola insinuació que els independentistes puguin tenir raó en les crítiques al nomenament de membres de l’Alt Tribunal. En concret, li ha etzibat que “la major mostra de la independència de l’òrgan és la seva unanimitat” i que “la major mostra” de respecte a la “independència” del TC “és no donar arguments als qui la critiquen cada dia”.



Rivera: "Discrepem d’aquest sistema en què Ferraz i Génova es reparteixen els poders"



La reacció de la número 2 de Rajoy ha arribat després del comentari de Rivera sobre el debat al voltant del successor de l’exmilitant del PP Francisco Pérez de los Cobos: “Veiem amb preocupació que vostès no han entès que aquest país està canviant. Es comencen a sentir noms de propostes d’exdiputats del seu partit per presidir el TC sense comptar amb la voluntat i l’acord dels diferents partits polítics”. En aquest sentit, ha dit que “discrepem d’aquest sistema en què Ferraz i Génova es reparteixen els poders”.

