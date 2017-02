Presó immediata per als caps de la Gürtel... excepte per a una exconsellera del PP

Última actualització Dimecres, 15 de febrer de 2017 13:45 h

L'exconsellera valenciana popular Milagrosa Martínez només haurà de pagar 15.000 euros per evitar acabar a un centre penitenciari

El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJCV) ha enviat a la presó de manera immediata als principals cap de la trama ‘Gürtel’ en la branca valenciana, tot i el recurs que els acusats poden imposar davant el Tribunal Suprem. Tots els condemnats a cinc anys o més han rebut presó sense fiança... excepte per la principal responsable política de la trama, l’exconsellera del PP Milagrosa Martínez. ‘La Perla’, sobrenom amb què se la coneix, només haurà de pagar 15.000 euros si se’n vol deslliurar.

L'argument del jutge pel tracte de favor a l'exdirigent del PP



Qui va ser màxima responsable de Turisme al País Valencià i sospitosa de col·laborar en l’alteració de la contractació per la Fira Internacional de Turisme Fitur se salva així d’ingressar a un centre penitenciari, a diferència de Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez ‘El Bigotes’. El motiu oficial del jutge és que els tres caps empresarials de la trama tenen risc de fuga, mentre que ‘La Perla’ no en té donat el seu fràgil estat de salut i els escassos recursos. És per això també que l’import de la fiança és tan baix, comparat amb altres casos: 15.000 euros.