L’ACB es vanta de “pluralitat lingüística” mentre ignora el català en la Copa del Rei de bàsquet

Un equip de fora de l'Estat espanyol, l'Andorra, disputarà la competició, però l'organització no té previst cap singularitat amb l'idioma oficial del país

Guifré Jordan @enGuifre – La Copa del Rei de bàsquet aixeca el teló avui amb una novetat que només té un precedent en la història de la competició: un dels equips que hi participarà no és de l’Estat espanyol. El conjunt és el Morabanc Andorra, del ‘país dels Pirineus’, l’idioma oficial únic del qual és el català. La circumstància, però, ha estat ignorada per l’organitzador de l’esdeveniment, l’ACB, que ha assegurat a directe!cat que es limitarà a fer les comunicacions de megafonia al pavelló en castellà i basc –la Copa del Rei se celebra enguany a Vitòria–. Malgrat l’absència d’un gest de cara a l’afició andorrana, fonts de l’organització diuen que “a la Copa del Rei, així com a la Lliga, es respecta la pluralitat lingüística”.

L'Andorra hauria acollit "encantat" un gest de l'ACB amb el català



El Bàsquet Club Andorra, que jugarà avui els quarts de final amb el Reial Madrid, ha explicat a aquest diari que no han requerit a l’organització cap gest amb el català i que accepten les decisions de l’ACB. No obstant això, fonts del conjunt afirmen que haurien acollit “encantats” la inclusió del català entre les llengües de la competició. També recorden que la megafonia del seu pavelló i les seves comunicacions sí que incorporen el català.



Tres dels vuit participants a la Copa del Rei són de territoris de parla catalana



De fet, l’Andorra no és l’únic equip d’un territori de parla catalana que disputarà la competició: el Futbol Club Barcelona Lassa i el València Basket també la jugaran, és a dir, tres dels vuit participants. En el cas dels conjunts barceloní i valencià, però, l’organització es pot escudar en què el castellà també és oficial als territoris, però no així en el cas de l’Andorra. Així, els 200 aficionats que es desplaçaran a Vitòria des del país pirinenc no tindran la megafonia en el seu idioma oficial, tot i que amb tota probabilitat això no serà un impediment per donar suport al seu equip. “I si donem la campanada contra el Madrid”, en serem molts més per la semifinal dissabte”, adverteixen fonts de l’entitat.

