Arda Turan fa campanya perquè Erdogan guanyi el referèndum i concentri tot el poder executiu

Última actualització Dimecres, 15 de febrer de 2017 16:20 h

Els jugadors culers no es poden posicionar políticament

4 ( 2 vots ) Carregant Carregant



La censura a Turquia augmenta dia rere dia, l'últim episodi viscut al diari Hürriyet, que no va publicar una entrevista amb el premi Nobel Orhan Pamuk, ha indignat als opositors al règim d'Erdogan que veuen amb por com la reforma presidencial que es votarà en referèndum el pròxim abril pot sotmetre a tot el país sota un control autoritari emmascarat en el sistema democràtic turc.

La polèmica per la censura a l'entrevista de Pamuk, on deixava clar que la reforma constitucional que es pretén aprovar donarà tot el poder executiu l'actual president, Tayyip Erdogan, i anunciava el seu 'no' en la votació, ha recol·locat els focus en l'estrella turca del Futbol Club Barcelona, Arda Turan, que el passat 25 de gener a través del seu compte de Twitter afirmava que "per una Turquia forta, jo també m'uneixo", un comentari que responia a un tuit anterior, el de l'exjugador Ridvan Dilmen que reclamava el suport del migcampista culer amb la proclama "el nostre país travessa un període molt dur, com la guerra d'independència. Volem una Turquia forta".

Turan, amb aquest posicionament clar en favor d'Erdogan, continua amb la seva campanya a favor del president turc que va iniciar un cop superat l'intent de cop d'Estat del passat 15 de juliol. Arda va arribar a afirmar que Erdogan "va tornar a unir el país" a més de destacar la seva "lleialtat" i referir-se al president com el seu "comandant".

Notícies relacionades