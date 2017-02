Montoro li recorda a Junqueras que Espanya funciona amb el 'café para todos'

Synera Barcelona Barcelona

15 de febrer de 2017, 18.03 h

PRINCIPIS SOBRE EL DRET D'AUTODETERMINACIÓ DELS POBLES REFRENDATS PEL RECONEIXEMENT DE LA DUI DE KOSOVO PER LA CORT INTERNACIONAL DE JUSTÍCIA DE JULIOL 2010



- No hi ha cap norma en dret internacional que prohibeixi o estigui en contra de les declaracions unilaterals d’independència

- Quan hi ha una contradicció entre la legalitat constitucional d’un estat i la voluntat democràtica d’un poble part d’aquest estat, preval sempre la voluntat democràtia d’aquest poble

