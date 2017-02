El governador del Banc d'Espanya ja prepara la fallida de les pensions

Última actualització Dimecres, 15 de febrer de 2017 19:15 h

Jubilar-se més enllà dels 67 i plans privats

L'Estat en caiguda lliure, aquest podria ser l'altre titular de la notícia un cop el governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, hagi avisat al Congrés dels diputats que per garantir les pensions "pot estar justificat" jubilar-se més enllà dels 67 anys i tenir un pla de pensions privat per garantir el sistema de les pensions.

En la compareixença en la Comissió Mixta del Pacte de Toledo, Linde ha analitzat l'envelliment de la població, un augment de l'esperança de vida i un futur d'alt atur i un endarreriment en l'entrada al món laboral que fa "sensat plantejar-se" si "resulta desitjable" posar en marxa "endarreriments addicionals a l'edat de jubilació" i impulsar la contractació de plans de pensions.

El governador del Banc d'Espanya demana "qualsevol mesura encaminada a desincentivar la jubilació anticipada i permetre l'ampliació de la vida laboral per sobre dels 67 anys tindria efectes positius sobre la sostenibilitat financera del sistema" i anima al sistema a plantejar "estendre el paper de l'estalvi per a la jubilació de manera que permeti complementar els recursos del sistema públic" amb "l'acumulació d'actius financers per complementar les futures pensions públiques".