Marina Badalona participada pel CCBarcelonès va vendre terrenys per sota preu del mercat(3)

Segons la Sindicatura de Comptes algunes d’aquestes irregularitats podrien donar lloc a fets perseguibles administrativament i judicialment, dades que confirmen un CCB caotic

Segons segueix informant el digital Més Economia la societat Marina Badalona (MBSA), participada en un 50% pel Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) i l’Ajuntament de Badalona mostra de com de malament es feien les coses en el període investigat sota direcció del PSC. Entre les males pràctiques detectades, s’inclou la compravenda de diversos terrenys per sota del preu de mercat per part de MBSA.

Un dels terrenys, vinculat al projecte de reparcel·lació del Pla Especial del Port, va ser posteriorment venut per un valor molt superior per un tercer, una transacció recollida en el sumari del cas Pretòria, que es jutjarà el proper mes de març, segons ACN. Fonts de la Sindicatura de Comptes consultades per Més Economia, confirmen que l’ens supervisor ja ha traslladat l’informe a la Fiscalia, perquè s’emprengui les accions que consideri necessàries.L’informe desvela tot tipus d’irregularitats en la supervisió de la societat, i a més, destaca que el departament d’Intervenció del CCB no va emetre cap informe del control financer de MBSA.La Sindicatura de Comptes subratlla que, durant el període analitzat, el conseller delegat de l’entitat podia actuar en nom de MBSA “sense l’autorització prèvia del Consell d’Administració o dels accionistes”. Per l’ens fiscalitzador, aquesta situació “suposava un risc en la gestió i control de la societat”, i recull que el conseller delegat de l’entitat, un càrrec ocupat pel socialista Juan Felipe Ruiz i Sabido entre 2000 i 2009, va pactar compensacions superiors a les previstes per l’expropiació de terrenys pel projecte.Entre els possibles beneficiaris de les transaccions amb parcel·les sospitoses d’haver estat infravalorades per MBSA s’inclouen FCC, Engestur o Promociones y Servicios Inmobiliarios Greco. D’entre aquestes operacions, destaca una alienació a favor de FCC de 192m2 d’habitatge protegit i 96 m2 d’habitatge concertat per 1€/m2 i 2€/m2, respectivament. La Sindicatura de Comptes també destaca que en un contracte del 2006 signat per MBSA a FCC, s’inclou un pagament de 2,49 milions d’euros, “del qual no es disposa de documentació de suport”.Podeu llegir les conclusions de l’informe aquí: