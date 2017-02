[Vídeo] Inda diu que a Catalunya hi ha més violència ara que amb les 829 morts d’ETA

Última actualització Dijous, 16 de febrer de 2017 09:50 h

El periodista treu importància a les víctimes del terrorisme al País Basc

Guifré Jordan @enGuifre – Eduardo Inda ha tornat a passar-se de la ratlla no només afirmant que hi ha “violència” a Catalunya, sinó dient que n’hi ha més que en l’època més activa d’ETA. En una tertúlia al programa de ràdio de Federico Jiménez Losantos a esRadio ahir al matí i parlant de la denúncia d'insults de la fiscal en cap de Barcelona aquest dimarts, el periodista ha afirmat: “Aquest nivell de violència de Catalunya jo crec que no s’ha viscut ni al País Basc en els anys durs”. I ha continuat: “És clar, allà podien matar a algun jutge, o a algun fiscal, que tampoc en van matar a tants”. Mentre que al Principat no s’ha registrat cap assassinat, mort o atemptat com a conseqüència del procés, ETA va matar 829 persones durant els 42 anys en què va matar.

Les declaracions van rebre el suport del presentador, Jiménez Losantos, que mentre Inda feia la sentència, li donava la raó afirmant que a Catalunya hi ha una “dictadura”. De moment, les declaracions no han rebut cap resposta de cap estament judicial espanyol, així com sí que els insults d’uns manifestants a la fiscal en cap de Barcelona sí que van merèixer una roda de premsa aquest dimarts de la pròpia membre del ministeri públic.Els comentaris d’Inda han provocat la repulsa de diversos usuaris a Twitter, que demanen una reacció de l’Associació de Víctimes contra el Terrorisme per banalitzar els atemptats etarres. Algunes piulades també reclamen a la cadena La Sexta, per tenir-lo com a tertulià. Amb tot, no és la primera vegada que el controvertit periodista es passa de frenada. El març de 2013 va dir al programa El Gato al Agua, d’Intereconomía: “L’única diferència entre la propaganda nacionalista de Catalunya i els nazis és que de moment, aquí no maten”. Quatre anys després, ha anat més enllà afirmant que és més greu la situació actual del Principat que les morts d’ETA.