[Àudio] La presentadora líder de la SER s’autocorregeix per rebaixar el nombre d’independentistes

Pepa Bueno rectifica quan diu que un 50% de catalans volen marxar d'Espanya i el ministre de Justícia (PP) l'avala

Guifré Jordan @enGuifre – La presentadora del programa de ràdio més escoltat de l’Estat espanyol, Hoy por Hoy (Cadena SER), s’ha autocorregit quan ha parlat del nombre d’independentistes durant una entrevista a Rafael Catalá. La periodista Pepa Bueno ha preguntat al ministre de Justícia per la importància de la qüestió catalana afirmant que la meitat de la població del Principat vol marxar d’Espanya... i de manera immediata, esmenant-se a si mateixa per deixar clar que són menys de la meitat. Una rectificació que ha rebut l’aval del ministre. Tot plegat, amb una seguretat sorprenent, tot i que no s’hagi celebrat un referèndum en aquest sentit i les enquestes hagin posat el Sí i el No a la mateixa alçada durant mesos. El moment es pot recuperar aquí (clicant el botó 'Escuchar ahora') i a l'àudio que acompanya el text (m. 38:30; les preguntes sobre Catalunya comencen al m. 35:40)

Pepa Bueno: "La meitat de catalans... Menys de la meitat"



Abans d’acabar l’entrevista, Pepa Bueno ha volgut preguntar sobre Catalunya, i una de les qüestions l’ha formulat en forma de comentari: “El problema polític que la meitat dels catalans... Menys de la meitat [Catalá l’ha trepitjada insistint en el “menys de la meitat”]... Però que menys de la meitat però un percentatge elevadíssim vulgui marxar d’Espanya és un problema de primer ordre”. Així, davant la possibilitat de transmetre als 3 milions d’espanyols que escolten Hoy por Hoy la possibilitat d’un 50% d’independentistes, Bueno s’ha alineat de manera ràpida amb el discurs negacionista del bloc unionista.



Catalá diu que el govern Rajoy té estudiats tots els escenaris sobre Catalunya



En aquest context, Catalá ha afirmat que “és clar” que tenen estudiats tots els escenaris possibles a Catalunya en els propers mesos, perquè “som gent seriosa i responsable i no improvisarem en un tema tan important com això”. A més, ha acusat els discursos independentistes de ser “contraris als principis de la llibertat, de la democràcia que tenim a Espanya”. Ho ha dit en referència als plans de Puigdemont de fer en qualsevol cas un referèndum, i a l’advertència del president de la Generalitat qualificant de “malalta” la democràcia espanyola.

