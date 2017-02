El cap d’Opinió d’‘El Mundo’ defensa el referèndum?

Última actualització Dijous, 16 de febrer de 2017 12:10 h

El periodista Vicente Lozano aplaudeix els plebiscits suïssos per negar el desprestigi de la democràcia directa amb el Brexit

El cap d’Opinió del diari El Mundo, Vicente Lozano, ha fet una oda als múltiples referèndums celebrats a Suïssa en els últims temps. En una columna al mateix rotatiu il·lustrada amb una fotografia del tennista Roger Federer i titulada ‘Els suïssos sí saben de referèndums’, el periodista no esmenta en cap moment la polèmica amb el plebiscit català. Sí que es felicita, però, per la “sensatesa” dels helvètics en les últimes votacions rebutjant una pujada d’impostos, l’allargament de les vacances o la possible pujada del salari mínim interprofessional.

Així, Lozano ha aplaudit de manera implícita que els suïssos tinguin la possibilitat d’expressar-se i decidir. Tant és així que ha expressat: “Els suïssos estan acostumats a votar en referèndums. I això es nota, ara que es posa en dubte la democràcia directa després que s’han considerat com a fracassos d’algunes consultes com la del Regne Unit sobre el Brexit. Entenc per fracàs el triomf d'allò contrari allò que esperava el poder establert”. L’opinador aplaudeix els resultats en aquest cas, ja que els ciutadans han tombat la possibilitat d’augmentar la fiscalitat tal com demanaven la UE i l’OCDE, o perquè els electors han rebutjat passar de 4 a 6 setmanes de vacances i incrementar el salari mínim a 3.270 euros.L’article acaba amb una reflexió dirigida als lectors: “Em diran que això ho poden fer perquè ja gaudeixen d’un altíssim nivell de vida, cosa que no passa a altres països. Els respondré que, potser, els suïssos tenen aquest altíssim nivell de vida perquè porten molt temps gestionant amb aquest formidable sentit comú”. Lozano, però, no esmenta que donar la possibilitat de decidir a la ciutadania podria formar part de l’èxit del país alpí.