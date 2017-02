BComú es contradiu i evita un gest per la desmilitarització del Saló de l’Ensenyament

Última actualització Dijous, 16 de febrer de 2017 13:50 h

Els comuns s'abstenen en una votació per reprovar el president de Fira de Barcelona

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Barcelona en Comú ha evitat fer un gest per la desmilitarització del Saló de l’Ensenyament a la comissió d’Economia i Hisenda del consistori. La formació s’ha abstingut en una votació plantejada per la CUP per reprovar el president del Consell d’Administració de Fira de Barcelona ja que no ha fet cas d’una moció del Parlament en aquest sentit el juliol passat. Tampoc de l’Ajuntament, que va fer una declaració institucional fa just un any també rebutjant els militars amb la signatura dels comuns, un fet que es pot interpretar com una contradicció.

El govern de Colau defensa que estan fent "accions corresponents"



Barcelona en Comú ha donat com a argument que estan d’acord amb la CUP “en el fons però no en la forma” perquè “no és a través d’aquesta proposició” que s’hagi de “reprovar el president del consell d’administració”. A més, en la sessió d’aquest dimecres ha tret pit i ha dit que “l’ajuntament l’ha efectuat i està efectuant les accions corresponents en aquesta direcció”.



Els militars triplicaran la superfície al Saló d'Ensenyament del mes vinent



Amb tot, no només aquest any la Fira ignora els clams de l’any passat de la conselleria d’Ensenyament de la Generalitat, el Parlament i el plenari del consistori barceloní, sinó que actua en sentit contrari. El Saló d’Ensenyament que se celebrarà del 22 al 26 de març tindrà un stand dels militars que triplicarà la superfície del de 2016, segons ha assegurat el regidor de la CUP Josep Garganté. L’acord que han proposat els anticapitalistes només ha rebut el suport d’ERC, mentre que els comuns, CiU i PSC s’han abstingut i PP i Ciudadanos hi ha votat en contra.

Notícies relacionades