Es confirma que sense independència, el cas Pujol no hauria existit mai

16 de febrer de 2017, 20.32 h







No m'agrada l'enfoc d'aquest article. Allò que de debò m'interessa saber és si Jordi Pujol i la seva família ens han robat o no una colla de milions.







Si tot ha estat un INVENT del govern del PP, que surti a la llum, PERÒ DIT AIXÍ DE CLAR.







Pel contrari, EN EL CAS QUE HI HAGI HAGUT robatori, tant se me'n fa que l'hagin publicitat per a perjudicar-nos: ERA JORDI PUJOL QUI NO HAVIA DE FER RES QUE PERJUDIQUÉS EL CATALANISME. Ja es podia imaginar que Madrid usaria la seva mala acci... Llegir més