Descobreix per què Lluís Llach prefereix Puigdemont a Mas

16 de febrer de 2017, 20.24 h









Jo també tinc en millor consideració Puigdemont que Mas, però no pas perquè sigui gironí, cosa que no m'importa gaire o gens, sinó perquè el veig més sincer, vull dir més sincerament INDEPENDENTISTA.







Espero que ell NO ens enganyarà ni perdrà un temps preciós per preparar la independència, perquè té raó el company de #1 :









CAL QUE ENS AFANYEM A MARXAR D'AQUEST ESTAT CORROMPUT I DEGENERAT QUE ÉS L'ESPANYOL.









NO OBLIDEM QUE CADA DIA QUE PASSA ENS ROBEN "PER LA CARA"...