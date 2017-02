Última actualització Divendres, 17 de febrer de 2017 05:00 h

directe!cat entrevista a Agustí Mestre Grau, president de l'ONG Barcelona Human Aid

8 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese - Demà hi ha convocada una manifestació a Barcelona sota el lema #VolemAcollir per mostrar la disponibilitat i les ganes que té la societat catalana de poder ajudar als refugiats que fugen de la guerra de Síria. Però què en sabem exactament dels camps de refugiats? directe!cat ha entrevistat a Agustí Mestre Grau, president de l'ONG Barcelona Human Aid que ell mateix ha creat amb altres voluntaris que ha conegut al camp on hi va passar tot l'estiu. Com és la vida en un camp? Qui pot fer de voluntari? Com s'hi pot anar? Com es troben els pocs refugiats que ja han arribat a Catalunya? Quines ONGs funcionen millor, les grans o les petites? Tot això i molt més ens ho respon un jove que afirma que tot i que ha tornat encara té el cap al camp. Encara té contacte cada dia amb els refugiats i preveu tornar-hi.

Com t'ho vas fer per anar a parar a un camp de refugiats a Grècia?

Doncs des de casa vaig fer molta recerca per Internet... sobretot a Facebook, que hi ha un munt de grups i associacions, grans i petites. Allà em vaig coordinar amb una ONG que fa molt bona pinta i... quan arribo a Grècia, ens trobem que es està desbordada de voluntaris i ens diu que no compta amb nosaltres, que ens busquem la vida.

Com? Desbordats? I no us ho podien dir abans de viatjar?

No, van passar 3 dies i ens van dir que tenien moltes sol·licituds, problemes amb el govern grec pel tema de l'admissió de voluntaris i ens van dir que busquéssim altres projectes.

Éreu un grup de catalans?

D'arreu del món, però hi havia un gran nombre de voluntaris de l'Estat dels quals els catalans érem majoria aclaparadora.

I així de fàcil, via Facebook i cap a Grècia?



LLEGEIX LA RESPOSTA I TOTA L'ENTREVISTA AQUÍ

Notícies relacionades