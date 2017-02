Denuncien possibles pressions espanyoles per aturar un acte sobre el procés a Letònia

Última actualització Dijous, 16 de febrer de 2017 17:10 h

L'Estat podria haver amenaçat de no enviar 350 militars promesos al país bàltic en una missió de l'OTAN si es permeten actes al voltant de la independència catalana

Guifré Jordan @enGuifre – El fantasma de les pressions de la diplomàcia espanyola per evitar actes sobre el procés independentista català han sobrevolat Letònia aquesta setmana. Segons ha pogut saber Directe!cat, l’organització del país bàltic Centre Juvenil pel Pensament Governamental (JKC, en les seves sigles en letó) volia fer una conferència sobre Catalunya a la seu de la representació del Parlament i la Comissió Europea al país, però la institució va rebutjar la sol·licitud. Una interferència de l’ambaixada espanyola a l’estat bàltic podria estar entre els motius de la denegació.

Otto Ozols i Martis Andžāns, en l'acte a una ubicació alternativa



Otto Ozols, el periodista que va recórrer els 400km de la Via Catalana caminant



L’esdeveniment havia de servir perquè el periodista i escriptor Otto Ozols expliqués la iniciativa de fer el recorregut dels 400 quilòmetres de la Via Catalana caminant que va dur a terme l’abril passat. El mateix Ozols ha explicat a aquest diari que ha fet la mateixa xerrada per explicar la fita i presentar el seu bloc (amb també fotografies i vídeos) explicant-ho a una desena de llocs. A més, diu que ha fet de moderador de diversos debats sobre altres temes a la pròpia seu de les institucions europees a Riga.



La Casa de la UE a Riga no revela els motius del veto



En aquesta ocasió, però, no s’ha donat el permís: “Hem preguntat per què, i la resposta oficial que ens han donat és que estan en el seu dret de no explicar-ne els motius”, afirma Ozols. Directe!cat ha contactat amb la Casa de la UE a Riga, que tampoc ha volgut revelar els motius. Sí que ha explicat que qualsevol organització pot demanar fer ús de les sales habilitades sense cost, però que les sol·licituds es poden tombar depenent del tema i de l’organització que ho requereix.



Ozols: "Estan violentant els valors de la UE"



Ozols explica que no se sap del cert si hi ha hagut pressions espanyoles, però que “polítics de primer nivell comenten que hi ha moltes pressions de l’ambaixada espanyola”. Així, diu que se sent “malament” perquè “estan violentant els valors de la UE”, com la “llibertat d’expressió”. Aquest diari ha intentat parlar aquest migdia amb la representació de l’Estat al país, però no ho ha pogut fer ja que l’horari d’atenció al públic és només de 9:30 a 13:30.



Xantatge espanyol a Letònia amb 350 militars?



L’acte es va acabar reubicant i ahir es va celebrar en una cafeteria de la capital bàltica, amb la presència d’Ozols i d’un professor universitari també letó, Māris Andžāns. Segons explica el periodista, Andžāns va insinuar ahir que Madrid podria estar forçant Letònia a aturar els peus a qualsevol acte sobre l’independentisme català amb l’argument que si no ho fan, no aportaran militars al país en una missió de l’OTAN com de moment s’han compromès. La ministra Cospedal ha anunciat que enviaran 350 militars i sis carros de combat a Letònia en el marc d’un batalló de l’Aliança Atlàntica als estats bàltics per diluir la possibilitat d’una intervenció militar russa al país. Andžāns ha treballat per l'administració pública letona en temes de coordinació d'afers relacionats amb la UE i l'OTAN.

