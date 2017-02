Última actualització Dijous, 16 de febrer de 2017 17:30 h

Acusat de col·laborar amb una xarxa de producció il·legal de marihuana

2 ( 4 vots ) Carregant Carregant



La seriosa imatge que pretén donar Ciudadanos s'ha "esfumat". Avui s'ha conegut la notícia que han detingut un dels assessors del partit a Barcelona per estar relacionat amb una trama de cultiu de marihuana il·legal. Segons ha informat Efe i han recollit altres mitjans, fonts pròximes al cas, l'assessor en urbanisme de Ciutadans a Barcelona Luis Ignacio R., arquitecte de professió, és un dels detinguts en l'operació duta a terme el passat 7 de febrer a col·laboració amb l'Agència Tributària.

A Ciudadanos de Barcelona se'ls hi han apujat els fums després que un assessor municipal hagi esdevingut un dels dotze detinguts en l'operació dels Mossos d'Esquadra contra una xarxa que cultivava marihuana per vendre-la a dos clubs cannàbics de Barcelona. Després de la seva detenció, l'arquitecte, que treballava a temps parcial com a assessor del partit taronja a Barcelona, va ser destituït, mentre que el grup municipal de C ha demanat que també se l'expulsi com a militant de base, segons fonts de la formació. Luis Ignacio R., un dels sis detinguts que han ingressat a la presó, havia dissenyat com a arquitecte algunes de les naus que utilitzava la xarxa per cultivar la marihuana.

Notícies relacionades