Silenci a La Vanguardia i El Periódico sobre la carta de l'ONU que renya Espanya

Última actualització Divendres, 17 de febrer de 2017 05:00 h

L’Alt Comissionat pels Drets Humans mostra el rebuig a l’ambaixadora d’Espanya a Ginebra per la persecució política de les autoritats catalanes

L’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans ha fet arribar una carta de rebuig per la persecució política de les autoritats catalanes a l’ambaixadora espanyola davant els organismes multilaterals situats a Ginebra a instàncies del Cercle Català de Negocis i del Cercle Mallorquí de Negocis, tal com informa la primera al seu web . Una notícia que de seguida ha donat la volta per tota la premsa digital catalana menys a La Vanguardia i El Periódico.

En ella, l’Alt Comissionat de l’ ONU pels Drets Humans recorda que el Dret Internacional empara l’exercici del dret a la lliure determinació dels pobles "en un entorn lliure d’amenaces i de l’ús de la força". Així mateix, denuncia la persecució política d’algunes autoritats catalanes per la convocatòria del 9N i mostra la seva preocupació per la continuïtat d’aquests judicis i la manca de predisposició del govern espanyol per conduir la secessió de Catalunya de forma pacífica i pactada.

Finalment, l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans recorda la importància de l’exercici del dret a l’autodeterminació com a instrument en favor de la prevenció de conflictes i demana explicacions respecte a la posició del govern espanyol, així com per l’anomenada "operació Catalunya".

