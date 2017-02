JxSí i la societat civil recorden Muriel Casals en el primer aniversari de la seva mort

Última actualització Dijous, 16 de febrer de 2017 21:25 h

Puigdemont: "Si fallem per manca de coratge, totes les Muriels que ens dut fins aquí, sí que tindran dret a inhabilitar-nos"

ACN Barcelona .- El grup parlamentari de Junts pel Sí ha reunit aquest dijous al vespre unes 250 persones al Paranimf de la Universitat de Barcelona en record a Muriel Casals un any després de la seva mort. El Govern, amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont al capdavant; la presidenta del Parlament; i diputats de la coalició independentista, CSQP i la CUP no han volgut faltar a l'emotiu acte, que ha estat conduït per Lluís Llach i Sílvia Bel.

Hi ha intervingut parlamentaris com Germà Bel i Josep Maria Forné, l'esportista Núria Picas, l'actriu Montserrat Carulla i Forcadell i Puigdemont. "Si fallem per manca de coratge, totes les Muriels que ens dut fins aquí, sí que tindran dret a inhabilitar-nos", ha apuntat el president.