17 de febrer de 2017, 10.42 h

Voleu dir que ja no li han caigut les dents. Aquest ceceo és de dentadura postissa.



A més que sap de negocis i dinersun trist registrador de la Propietat de poble que no parla ni l'anglés i que sempre ha fet poc de funcionario i la resta de polītica caciquil amb altres de la seva rosca?



Els únics negocis són en quartos negres i aprofitant càrrecs com en els faixismes i comunismes.



Cap creació, ni la més mínima creació de riquesa. Només viure a costa dels altres.