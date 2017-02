Més de 2.000 treballadors de RTVE denuncien que el mitjà és un “instrument de propaganda”

Última actualització Divendres, 17 de febrer de 2017 10:10 h

Un text conjunt entregat al Congrés demana als grups parlamentaris que protegeixin la independència de la ràdiotelevisió pública espanyola

La independència de la ràdio i televisió públiques de l’Estat espanyol torna a estar en dubte. En aquesta ocasió, però, no és ni la xarxa, ni partits polítics, ni altres observadors els qui critiquen RTVE, sinó més de 2.000 treballadors del propi ens públic. En un text conjunt entregat aquest dijous al Congrés dels Diputats, els 2.225 professionals denuncien que s’ha de garantir que el grup de mitjans “no sigui utilitzat com a instrument de propaganda partidista o governamental”.

"RTVE relega professionals per criteris ideològics"



Així, demana a les Corts Generals espanyoles que creï un sistema “que garanteixi la independència dels seus professionals, defensant-los de decisions discrecionals que avui segueixen relegant a molts d’ells per criteris ideològics, malgrat la seva experiència i saber fer”. En aquesta línia, també deixa clar què necessita RTVE: “Recuperar una radiotelevisió pública plural, imparcial, defensora dels valors constitucionals –inclòs el dret fonamental a la informació–, es avui més que mai una qüestió d’higiene democràtica”.



'Telediario': "El temps rúfol que hi ha a Madrid contrasta amb la imatge d'alegria que es viu a les files populars"



Els professionals expliquen que, des que Rajoy va començar a governar, a finals de 2011, 45 dels 47 treballadors amb un alt grau de responsabilitat editorial dels serveis informatius han estat "depurats". A més, el comunicat explica que el 64% de periodistes de la redacció central han canviat de destí. L'última queixa del consell informatiu de RTVE ha estat aquest mateix cap de setmana passat amb la cobertura del congrés del PP, ja que el 'Telediario' va dir: "El temps rúfol que hi ha a Madrid contrasta amb la imatge d'alegria que es viu a les files populars". El consell informatiu de l'ens creu en aquest sentit que "una vegada més, el 'Telediario' barreja opinió amb informació saltant-se totes les normes deontològiques".

