[Vídeo] Les tertúlies del Cuní a 8 Al Dia es converteixen en un feu unionista

Ahir, Gemma Calvet va protagonitzar un nou 3 contra 1

La deriva unionista del programa 8 al dia de Josep Cuní cada vegada és més evident. Tal com vam explicar fa uns mesos, Jordi Cañas, l'ala més dura de Ciudadanos a Barcelona, deia en una conferència que la tertúlia que li agradava més era la del canal del Grupo Godó, una declaració que ja diu molt del to que està agafant el programa de la televisió privada. Ahir, en vam tornar a tenir un exemple: Gemma Calvet, sola davant tres mascles unionistes que es posaven nerviosos amb les afirmacions de la independentista.

Els altres dies també hi ha hagut, sempre, majoria unionista:

Dilluns: Juan José López Burniol, Montserrat Nebrera contra Marc Molins i

Dimarts: Oriol Bartomeus i Nacho Martín contra Patrícia Gabancho i Toni Aira

Dimecres: Enric Sierra, Jordi Cañas i Joan Tapia contra Albert Ortas Diijous: Màrius Carol, Xavier Vidal-Folch i Antoni Fernández Teixidó contra Gemma Calvet

Avui divendres: Ricard Fernández Deu. Lluís Foix, Manuel Milián Mestre i Joan Josep Queralt



