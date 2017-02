L’ambaixador espanyol a Israel esclata contra un article pro-procés d’un nord-americà

17 de febrer de 2017, 16.57 h

Sr.(és un dir) ambaixador dels ocupants de Catalunya a Israel, supposo que dominara el ingli pitinbgli vostè millor que Drajoy ,oi? Doncs apa culturitzis home, deixi de fer el ridícul! 1469- Ferdinand I of Aragon and Queen Isabella of Castile marry, creating a dynastic union of their kingdoms and laying the foundations of the Kingdom of Spain.

1492 - Discovery of the Americas by Christopher Columbus starts the creation of Spain's overseas empire, the shift of commercial activity from the Me... Llegir més