6 dels 8 equips que disputaran la Copa del Rei d'hoquei són catalans

On es podrà veure?

Divendres a les 18h el CH Lloret vila esportiva aspira a donar la sorpresa contra l'HC Liceo, un gran que no passa pel seu millor moment. A les 20h, el gran favorit, el FC Barcelona lassa, jugarà contra el CP Voltregà, tot un clàssic de la competició amb cinc títols. Dissabte es disputaran les dues semifinals, a les 17h i a les 19h. La final es jugarà diumenge a les 12.25h.

El CP Vic, tercer classificat, i el Moritz ce Vendrell obriran foc dijous a les 18h. Els osonencs, finalistes l'any passat i campions el 2015, parteixen com a favorits. Després d'aquest matx, a les 20h, el Reus Deportiu la fira s'enfrontarà a l'equip amfitrió, el CP Reicomsa Alcobendas. Els reusencs, que estan fent una gran temporada, jugaran contra un equip clarament inferior, però que comptarà amb el suport de l'afició.

Del 23 al 26 de febrer els vuit millors equips de l'OK lliga, dels quals 6 són catalans, lluitaran pel trofeu on més compten els detalls, les errades i els cops de sort. el torneig es disputarà al pavelló Amaya Valdemoro d'Alcobendas (Madrid).

