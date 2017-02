Urdangarin té tots els números d’alliberar-se de la presó

Última actualització Divendres, 17 de febrer de 2017 12:50 h

La infanta Cristina recuperarà la meitat dels diners de la multa que va dipositar i les costes del judici

L’Audiència de Palma ha absolt la infanta Cristina en la sentència del Cas Nóos i ‘només’ la condemna a pagar una multa de 265.000 euros, la meitat dels diners que ja havia entregat, així que recuperarà part dels 500.000 euros dipositats. A més, ha condemnat Iñaki Urdangarin a 6 anys i tres mesos de presó pel cas Nóos, però el cunyat de rei té tots els números de no ingressar a la presó de manera immediata. No es tracta d’una sentència ferma, ja que es pot recórrer davant el Tribunal Suprem i en els propers dies el jutge ha de decidir ara si Urdangarin entra o no preventivament a presó. I té arguments per no enviar-lo a un centre penitenciari, com podria ser el posicionament de la Fiscalia.

El jutge té excuses per no enviar Urdangarin a presó immediata mentre espera el recurs del Suprem



En les hores prèvies a l’anunci de la sentència algunes informacions apuntaven que el ministeri públic no demanaria l’ingrés immediat a presó d’Urdangarin si la condemna era de menys de sis anys. Tot i que es passa per tres mesos, no es descarta que eviti demanar-lo. En tot cas, encara que ho faci, serà el jutge qui decidirà en base a si hi ha risc de fuga i si té prou mitjans per marxar del país. Tenint en compte que Urdangarin i la Infanta fa quatre anys que viuen a Suïssa i han tingut possibilitat de no comparèixer als jutjats de manera clara però ho han fet, el magistrat pot afirmar que no hi ha risc de fuga. És el que el TSJCV ha decidit imposar aquesta setmana a una exconsellera del govern valencià tot i sentenciar-la a nou anys de presó.



Infanta Cristina recuperarà part de la multa dipositada i les costes judicials



La infanta Cristina s’ha declarat absolta i només se la condemna a pagar 265.000 euros. La seva defensa, amb Miquel Roca al capdavant, li va suggerir al principi del procés que deixés 500.000 euros com a gest de predisposició per pagar la possible multa. Ara, però, la germana de Felip VI recuperarà gairebé la meitat de diners abonats. A més, les costes del judici provocat per la denúncia de Manos Limpias les haurà de pagar precisament el sindicat ultradretà. Pel que fa al soci d’Urdangarin, Diego Torres, la pena és de 8 anys i mig, dos anys més que l’exjugador d’handbol.

