Un tuit de Bernat Dedéu destapa les contradiccions de Jordi Évole

Última actualització Divendres, 17 de febrer de 2017 14:00 h

El periodista demana que no vol "una societat acrítica"

1 ( 4 vots ) Carregant Carregant



El periodista Jordi Évole ha visitat avui els estudis de Rac1 i ha concedit una entrevista a Jordi Basté. Lluny d'apaivagar la polèmica, Jordi Évole no només s'ha ratificat en les seves paraules sinó que ha carregat directament contra Junts pel Sí citant a Gabriel Rufian, Ramon Tremosa o la consellera Bassa. Però no s'esperava que Bernat Dedéu, amb un sol tuit, destrossaria tot el seu argumentari.

Comparteix Tweet

URL curta



Jordi Évole ha encarnat un doble discurs avui a Rac1. Per una banda, s'ha fet la víctima i ha dit que tot i que "ja està acostumat" a les represàlies per ficar-se amb el poder, mai havia patit una pressió política tan forta. Ha assenyalat directament a Junts pel Sí i als independentistes i ha carregat contra l'ús del Twitter d'alguns polítics. També ha dit que creu que alguns no l'han volgut entendre de manera intencionada. Fins i tot, ha retret a Gabriel Rufian que aplaudís el seu discurs i després el critiqués a les xarxes.

Però també ha tingut temps per a defensar que la societat que vol construir Évole ha de ser crítica. Concretament, ha dit, dirigint-se als independentistes, que "no voldria una República acrítica". Poc després de pronunciar aquestes paraules, Bernat Dedéu ha deixat en evidència al periodista. Justament, el filòsof va escriure un article criticant durament les paraules del periodista que va fer al concert pels refugiats del passat dissabte. L'article de Dedéu, que va ser compartit i aclamat per a tots aquells que es van indignar amb l'actitud i l'afany de protagonisme d'Évole, va córrer les xarxes sent molt compartit i comentat. Dedéu, amb un sol tuit, ha desmuntat tot l'argumentari d'Évole demostrant que malgrat que demana no ser 'acrítics' bloqueja a aquells que són crítics amb ell.

Notícies relacionades