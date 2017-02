El Gobierno es burla del Congreso i dóna més privilegis a l'Església

Última actualització Dissabte, 18 de febrer de 2017 12:10 h

Impedeix que es revisi la no tributació la institució

L'executiu de Rajoy treballa incansable per donar més força al nacionalcatolicisme, en aquest cas, el Gobierno ha anunciat que no revisarà la situació fiscal de l'Església malgrat que la Comissió d'Hisenda va aprovar dimecres passat una proposició no de llei que insta a suprimir els privilegis en l'aportació de l'Església en l'IRPF.

L'objectiu de la proposició no de llei era la de revisar les exempcions fiscals que gaudeix la Conferència Episcopal en impostos com l'IBI, un repàs que no xoca frontalment amb els acords que el Gobierno té amb la Santa Seu, que al ser entre dos Estats, mantenen el caràcter de llei i no poden ser modificats per una proposició no de llei.

La proposta arribarà a Hisenda i Justícia, els dos ministeris afectats. Tanmateix, cap podrà fer pràcticament res mentre que el govern de Rajoy ja avisa que no preveu canvis substancials sobre la fiscalitat de l'Església.

De fet, el passat 9 de febrer el PP va votar en contra d'ordenar al Tribunal Constitucional a incloure a l'Església en la llista d'institucions a fiscalitzar.

