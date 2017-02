La 'postveritat' d'El Periódico per vincular la corrupció d'Adif amb el PDeCAT

Última actualització Dissabte, 18 de febrer de 2017 13:05 h

El diari d'Enric Hernández segueix obsessionat amb Convergència

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



No hauria de sorprendre, a hores d'ara del procés, l'ús polític que fa Enric Hernández del que va ser el diari progressista de Catalunya, però el cas dels suborns que s'han detectat en les constructores de l'AVE a alts càrrecs d'Adif ha traspassat una línia vermella a El Periódico que qüestiona encara més la línia editorial que el diari va prendre fa quasi dos anys quan, ofegat pels deutes amb hisenda, va vendre la seva ànima progressista per entregar-se a les mans de l'statu quo unionista.

Un informe de la Guàrdia Civil sobre el cas Adif ha revelat una sèrie de casos de suborn que ha destapat un escàndol de corrupció per tot l'Estat espanyol. Segons el que relata el diari El País, un empresari va tirar de la manta cansat de pagar viatges de plaer a càrrecs d'Adif i ha estès els casos de suborn a obres que van més enllà de l'AVE a Catalunya i, en aquest cas, afecta Castella i Lleó, Galícia, Euskadi i Astúries.

El Periódico i les "fake news"

El fet noticiable d'aquesta nova revelació rau en el fet que els casos de suborn no es concentraven al Principat, ans el contrari, s'estenien per tota Espanya. Obres a canvi de regals, viatges, cotxes de gamma alta, gasolina i reformes en domicilis particulars per obtenir beneficis milionaris en territori no català. Tal com relata el periodista d'El Periódico, Jesús G. Albalat, la Guàrdia Civil sosté que els casos de suborn suposaven un "sobrepreu" de les obres amb dades falses en les certificacions d'obres.

Les novetats del cas Adif, que aquest cop no afecta Catalunya com relata Albalat, fou vilment manipulat en la portada del diari d'Hernández que sense tenir cap relació, vincula l'extresorer de CDC, Andreu Viloca, com un dels destinataris dels regals de les empreses. Una dada que no respon a les noves revelacions que s'acaben de conèixer i demostren fins a quin punt la tendència a les notícies anomenades "postveritat" o, com es refereix el president dels Estats Units Donald Trump, les "fake news", comencen a ser d'ús pel diari unionista El Periódico. Vendre un relat que encaixa tot i que no forma part de la notícia.

Notícies relacionades