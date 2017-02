Declaració conjunta del PNB, EH Bildu i Podem contra el TC i a favor del referèndum català i Forcadell

Última actualització Dissabte, 18 de febrer de 2017 14:00 h

En una declaració conjunta al Parlament Basc, les tres forces polítiques defensen que la resposta de l'estat "ha de ser l'acord polític, no la persecució penal"

ACN Barcelona .- El portaveu parlamentari Joseba Egibar ha llegit al Parlament Basc una declaració conjunta signada per EAJ-PNB, EH Bildu i Elkarrekin-Podemos en contra de la decisió del Tribunal Constitucional d'anular la convocatòria de referèndum a Catalunya i de denunciar davant el fiscal la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els altres membres de la Mesa afectats. En la declaració les tres forces polítiques basques remarquen que el poble de Catalunya "té dret a expressar lliure i democràticament la seva voluntat respecte a la seva forma de relació amb l'Estat espanyol" i manifesten el "suport i solidaritat" amb Forcadell, amb tot el Parlament, amb la Generalitat i amb el conjunt de Catalunya.

En la declaració conjunta les tres forces parlamentàries critiquen que el Tribunal Constitucional hagi "tornat a actuar contra aquest dret en anular l'acord del Parlament per a la convocatòria d'un referèndum".

Rebutgen que el Constitucional hagi instat la fiscalia a actuar per via penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la resta de la Mesa del Parlament; el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els membres del seu govern.

En aquest sentit, manifesten el seu "suport i solidaritat amb Carme Forcadell, amb tot el Parlament, amb la Generalitat i amb el conjunt de Catalunya".

"Volem deixar clar que el procés polític i democràtic iniciat pel Parlament de Catalunya mereix respecte i reconeixement com a expressió de la voluntat democràtica de la majoria del poble català", afirmen en la seva declaració, on també manifesten que "la resposta a les aspiracions polítiques legítimes i democràtiques ha de ser l'acord polític, no la persecució penal".

La declaració acaba recordant que els pobles "tenen legitimitat democràtica per decidir el seu futur, tenint com a únic límit la decisió lliure i democràtica de la ciutadania".

