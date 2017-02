Bassa: “Hem donat nom i cognoms dels 271 refugiats amb problemes de salut a l'Estat, n'han arribat 14"

Última actualització Dissabte, 18 de febrer de 2017 16:50 h

Nova mostra de falta de sensibilitat de l'Estat espanyol amb la crisi dels refugiats, la consellera de Treball, Afers socials i Famílies, Dolors Bassa, s'ha mostrat molt dura amb la manca de suports des del govern central per poder dur a terme l'acolliment de persones refugiades. Bassa ha explicat que "en aquests moments d'impotència ens hem plantejat portar refugiats directament", tanmateix, per poder-los acollir fan falta dues condicions: "les competències són de l'Estat i no podem determinar la condició jurídica del refugiat ni atorgar el visat que li pot permetre estar aquí ni tenir una seguretat".

La desobediència com a alternativa

La consellera ha avisat que la Generalitat pot "incomplir o desobeir" per poder acollir sense les competències, tanmateix, "el que no podem fer és jugar amb les persones refugiades". Bassa considera que "la pressió d'avui al carrer ha de fer que es desbloquegi la situació. Ja no és un problema de l'estat espanyol sinó de tots els estats".