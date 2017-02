Arrimadas no deixa la demagògia ni en la manifestació #VolemAcollir

Última actualització Dissabte, 18 de febrer de 2017 18:55 h

Critica els membres del Govern que "intenten aprofitar" els refugiats per "alimentar el debat independentista"

5 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Els nacionalistes espanyols es troben en escac, el suport incondicional del Govern i de la societat civil independentista per acollir els refugiats que l'Estat no permet ha provocat que Inés Arrimadas assegurés que la Generalitat es volia aprofitar de la manifestació #VolemAcollir i oblidés la responsabilitat de l'executiu de Rajoy que va rebre el suport de Ciutadans en el ple d'investidura.

Arrimadas Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes #volemacollir, arrimadas, ciutadans, govern

La líder de Ciutadans a Catalunya, visiblement tensa per la contradicció de reclamar el dret de la Generalitat per acollir refugiats i el fet que qui lideri la proclama sigui un govern independentista, ha sortit per petaneres assegurant que a l'executiu de Puigdemont "hi ha membres del Govern que estan clarament intentant aprofitar la situació per alimentar el debat independentista".

Arrimadas, que ha explicat que membres de Ciutadans han participat en la manifestació refugiades a Barcelona, ha volgut matisar que ho han fet "per donar suport als tractats internacionals" però "no a les interpretacions que membres del Govern puguin fer en aquesta qüestió, que de vegades tenen més intenció política que no per arribar al fons del problema".

Notícies relacionades