Última actualització Diumenge, 19 de febrer de 2017 10:30 h

La força anticapitalista sorprèn amb un eslògan que els interpel·la a ells mateixos

La manifestació #VolemAcollir va estar plena d'eslògans, un d'ells, el de la CUP, feia una crida contra els seus propis diputats perquè es deixessin d'excuses i desobeïssin per acollir, amb competències o sense, els refugiats que l'Estat no permet a la Generalitat.

Missatge d'autoexigència dels cupaires, que un cop han abraçat el missatge "d'incompetències" que va etzibar Jordi Évole durant el concert de l'11 de febrer per acollir refugiats al Palau Sant Jordi, han volgut fer pública la inoperància dels seus diputats amb l'eslògan: "Polítics catalans, prou excuses. Trenquem fronteres. Desobeïm".Una proclama contra els seus 10 representants que encaixa amb el que va anunciar dissabte matí al Via Lliure de RAC1 la consellera de Treball, Afers socials i Famílies, Dolors Bassa, que avisa que el Govern català es planteja la desobediència després de viure greus episodis amb l'estat espanyol que han fet impossible que Catalunya pugui fer ús del Programa Refugi Català i ocupar les 2.000 places per a refugiats que ja té preparades i acollir un màxim de 4.500 persones. De fet, més concretament, Bassa va denunciar que malgrat donar “nom i cognoms dels 271 refugiats amb problemes de salut al Gobierno per fer-se'n càrrec, només n'han arribat 14". Una xifra lamentable que constata el fracàs del model competencial espanyol que impedeix a la Generalitat tirar endavant el programa.