L'independentisme, garantia d'èxit del #VolemAcollir

Última actualització Diumenge, 19 de febrer de 2017 12:50 h

La mobilització de la societat civil independentista, element clau per la gran mobilització

La manifestació més multitudinària d'Europa a favor d'acollir refugiats compta amb un dels moviments socials amb més capacitat de mobilització: l'independentista. Malgrat els intents de l'unionisme mediàtic i polític i del món comú per fer-se propi l'èxit d'ahir, la realitat és que la convocatòria de la societat civil independentista va donar un cop de mà clau perquè #VolemAcollir tingués l'èxit que es mereixia.

Etiquetes #VolemAcollir, 18F, ANC, independentisme, Òmnium

Els intents de mitjans com La Sexta de vendre la marxa del 18F com una victòria de l'esquerra espanyola han caigut en sac buit, després de constatar amb les xifres a la mà que gran part de l'èxit de convocatòria fou de la societat civil aplegada en l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium, ambdues amb més de 50.000 socis, els discuros d'Évole i Colau van canviar substancialment quan la Guàrdia Urbana va fer oficial la xifra de 160.000 assistents, 300.000 per a l'organització, en la manifestació més multitudinària a Europa, superant amb facilitat els 30.000 que va concentrar Copenhaguen el 12 de setembre del 2015.

Si Évole va aparcar el seu discurs contra la Generalitat, "no és cosa de competències, sinó d'incompetències", ahir no va aprofitar els micròfons de La Sexta per carregar contra la Generalitat, com tampoc ho va fer Ada Colau. L'alcaldessa de Barcelona, superada per la força de l'independentisme que va tenyir d'estelades gran part de la marxa, va reconèixer que tot rau en les polítiques europees i no en la Generalitat: "que canviïn ja les polítiques europees i s'estableixi una via segura perquè la gent deixi de morir a les fronteres i al mar".

