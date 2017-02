El projecte de Súmate perd la poca credibilitat que li queda en la fase clau del procés

Última actualització Diumenge, 19 de febrer de 2017 18:00 h

L'entitat, sense rumb, projecte i amb una junta molt dèbil

L'associació castellanoparlant continua sense projecte, i el que és pitjor, perd credibilitat entre els altres actors de la societat civil independentista. Després d'una assemblea extraordinària on la candidatura oficialista va controlar la Mesa, l'ordre del dia i l'enviament de la informació de les candidatures -enviada 24 hores abans de la jornada de votació- l'entitat sorprèn amb actes i presentacions que van més encaminades a la promoció personal que no pas en arribar al públic castellà.

Amb mal peu va començar el mandat de Montse Sánchez, la junta directiva més política de Súmate des de la seva fundació, tres dels cinc membres de la direcció formen o han format part de partits -vegis el cas de la presidenta, que anà a les llistes de CiU Sant Just Desvern el 2015, o Manel Bueno i Ana Hinojosa a les d'ERC a les generals del 2015 i el 2016- no acaba de convèncer als seus homòlegs de l'ANC i Òmnium, que es troben en la fase més important del procés i no volen viure interferències que desviïn l'objectiu més important: la campanya pel sí.

La junta actual continua capficada en les lluites de poder, si en el programa de Sánchez es deia que es treballaria per potenciar les territorials i animava a fer possible la unitat d'una entitat trencada per les pugnes de poder, la situació actual és de revengisme contra la candidatura de Puerto -que es va retirar el mateix dia de la votació un cop va veure que l'organització era totalment parcial-. Sense un projecte concret per a les territorials i una sorprenent tendència a col·laborar en la presentació de llibres com 'Llavis que tremolen' o 'Cas Mercuri, la galàxia Bustos'.

La situació ha motivat que la credibilitat de Súmate estigui sota mínims, fonts properes a l'ANC i Òmnium alerten que és "una llàstima" que en un moment clau com l'actual no es pugui comptar amb un suport que sumi a fer més fort el múscul de la campanya, però es mostren ambiciosos amb la "gran capacitat" de la societat civil independentista per arribar allà on les entitats no ho poden fer. Valoren la presència de ponents de Súmate, però lamenten la poca iniciativa per tirar endavant actes propis.

Absents en la manifestació #VolemAcollir

Notable absència de l'entitat en la manifestació d'ahir, tot i el caràcter social que va exposar l'actual presidenta durant la campanya, i que era el fet diferencial amb l'altra candidatura, el cert és que Montse Sánchez i la junta no van fer acte de presència en la primera gran oportunitat per fer visible el tarannà de la direcció. Fonts properes a l'entitat han explicat que l'equip directiu estava ocupat amb un dinar amb socis i simpatitzants i una xerrada a la mateixa hora a Santa Eulalia de Ronçana. Malgrat signar el manifest Casa Nostra Casa Vostra i animar els socis a participar en la manifestació amb un punt de concentració. Un fet que encara ha fet més mal a la credibilitat del missatge de l'entitat castellanoparlant.

