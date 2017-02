Millo posa d'exemple la seva família per demostrar que no hi ha fractura social a Catalunya amb el procés

Última actualització Diumenge, 19 de febrer de 2017 11:20 h

Afirma que la seva família és una mostra de la pluralitat del país

8 ( 5 vots ) Carregant Carregant



Enric Millo ha trencat el missatge de ruptura social que l'unionisme pregona des de l'inici del procés, el delegat del Gobierno a Catalunya s'ha enredat durant l'entrevista dels diumenges del 3/24 i ha admès que no hi ha fractura social: "La meva família és una mostra de la pluralitat que es viu a Catalunya".

El comentari del delegat del Gobierno rau en el fet que el seu germà és independentista. Vicenç Millo es va manifestar a les portes del TSJC el passat 6 de febrer en defensa de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau per fer possible el procés participatiu del 9 de novembre del 2014. En Vicenç no només va donar suport a l'expresident, també va lluir sense problemes una estelada i va afirmar sense complexos als mitjans que era el germà d'Enric Millo.

Rectificació i contradicció flagrant

El missatge d'Enric Millo contradiu les directrius del Gobierno i l'unionisme, entestat a vendre un conflicte social que no existeix. Millo, que ha vist que ha tirat per terra la política de la confrontació, ha rectificat explicant que "un referèndum no resol els problemes, manté les divisions", unes divisions que cinc minuts abans afirmava que no existien, i avisa que l'Estat prepara una oferta per a Catalunya.

Embolic sobre com es pot canviar la llei

El delegat ha intentat explicar com funcionen els canvis constitucionals amb un exemple estrany que també se li ha girat en contra, "imagini's que ara la gent vol que en el futbol s'ha de poder tocar la pilota amb la mà. Si hi ha una majoria de gent que surt al carrer i ho demana, s'hauria de canviar la norma". Millo no ha caigut en el detall que l'exemple, si es canvia futbol per referèndum, és un mirall del procés català.

Quan a Millo li pregunten sobre la "fractura familiar" del procés posa d'exemple la seva família per venir a dir que no n'hi ha. Sublim pic.twitter.com/q6fTtQMdyQ — Joan Solé (@JoanSole_) 19 de febrer de 2017

Notícies relacionades