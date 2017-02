Enxampen a Collboni retallant una foto on hi apareix amb Pilar Rahola

Última actualització Diumenge, 19 de febrer de 2017 16:55 h

Pilar Rahola, com també ho ha fet Xavier Sardà, Benedetta Tagliabue, Bonaventura Clotet, Eduardo Mendoza, Oriol Bohigas i Javier Mariscal són algunes de les 20 personalitats de l'àmbit cultural i professional de Barcelona que han signat el 'Llibre blanc de les terrasses de Barcelona', un projecte del Gremi de Restauració que demana a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, més flexibilitat en l'actual ordenança de terrasses que ha de marcar els marges d'espai, els horaris en dies feiners, divendres i vigílies de festius. A més de reclamar recuperar les taules i cadires que es van suprimir el 2015 i 2016.

La trobada sembla que avergonyeix al socialista Jaume Collboni, l'investigat per tràfic d'influències en una peça del cas Mercuri ha amagat que Pilar Rahola formés part d'aquesta trobada publicant a Instagram Facebook una versió retallada de la instantània just en l'espai on ella hi apareix, juntament amb Eduard Voltas i altres membres del 'Llibre blanc de les terrasses de Barcelona'.