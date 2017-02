Jordi Évole torna a tirar de demagògia amb el #VolemAcollir i surt escaldat

Última actualització Diumenge, 19 de febrer de 2017 15:55 h

Així resumia Évole la manifestació d'ahir dissabte: "Barcelona desbordada por el lema #volemacollir. Queremos acoger. Unión Europea: reacciona YA!!! No nos deis más vergÜEnza". Unes paraules que van xocar frontalment amb una realitat molt incòmoda per al periodista de La Sexta, i és el fet que Alemanya ha acollit 1.500.000 refugiats mentre que a Itàlia han estat 118.000 i 200.000 a Suècia, com li recordava l'eurodiputat del PDeCAT, Ramon Tremosa.

La demagògia, de nou, ha tingut resposta. I l'evidència que Évole no vol assenyalar a qui realment és el culpable de no acollir, el govern espanyol, és molt preocupant, ja que demostra el biaix polític del showman.