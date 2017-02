RTVE va censurar les imatges del #VolemAcollir on hi sortien estelades

Última actualització Diumenge, 19 de febrer de 2017 14:00 h

El sindicat UGT RTVE denuncia la manipulació

Nova mostra de manipulació de la televisió pública controlada pel Partit Popular, segons denuncia el sindicat UGT RTVE, el director dels informatius dels caps de setmana, Pedro Carreño, va censurar les imatges de la manifestació del #VolemAcollir on hi apareixen estelades.

Carreño censura las imágenes seleccionadas por la redacción sobre la manifestación por los refugiados para que haya menos banderas catalanas pic.twitter.com/epqj9ce8Ib — UGT RTVE (@UGTRTVE) 18 de febrer de 2017

Estas son las imágenes que molestan a Pedro Carreño y que se ha permitido CENSURAR en contra del criterio de los profesionales de TVE pic.twitter.com/c1CWZwfp00 — UGT RTVE (@UGTRTVE) 18 de febrer de 2017

El sindicat, fart de la censura a la qual estan exposats els professionals de Televisión Española, denuncia com la direcció va prohibir l'emissió de les banderes catalanes que hi havia en la marxa a favor d'acollir refugiats. Montserrat Boix, treballadora de TVE, que a través del seu compte personal de Twitter feia visible la dificultat de treballar en aquestes condicions: "Complicat informar de la manifestació de Barcelona sense mostrar les banderes, ho aconseguirem?" es preguntava per, una hora després, deixar clar que "no ha estat la redacció qui ha tret els plans que falten de les banderes catalanes de la manifestació de Barcelona".