En un article que 'El Punt Avui' publicarà dilluns, el vicepresident del Govern respon a Millo que exercir la sobirania és irrenunciable

ACN Barcelona .- El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, assegura que "el referèndum no és bescanviable, senzillament perquè la democràcia tampoc no ho és". En un article que publicarà aquest dilluns 'El Punt Avui', Junqueras ha respost així a les insinuacions que ha fet aquest diumenge el delegat del govern espanyol, Enric Millo, que ha afirmat que el govern català i l'espanyol han mantingut un seguit de trobades secretes de les quals en sorgiria una proposta espanyola per posar fi al "problema català"; això sí, excloent la convocatòria d'un referèndum. El líder republicà ha reiterat que tant ell com Puigdemont estan "conjurats, sense matisos, amb determinació, en la celebració d'un referèndum legal i vinculant". "Exercir la sobirania és irrenunciable", ha reblat Junqueras.

Oriol Junqueras ha assegurat que els drets dels catalans "passen per un referèndum d'autodeterminació sí o sí, que mai no subordinarem al permís del govern espanyol -fer-ho seria tant com possibilitar un veto permanent- si bé això no obsta per desitjar fervorosament un referèndum com el que van acordar el Govern britànic i l'escocès".Segons 'El Punt Avui', en aquest article el vicepresident català fa seva la frase de Carles Puigdemont "o referèndum o referèndum" i hi afegeix "o democràcia o democràcia".A la primera part de l'article Junqueras fa un memorial dels greuges de l'Estat envers Catalunya, defensa la tolerància zero a Catalunya amb la corrupció "vingui d'on vingui i afecti qui afecti" perquè diu que és una "amenaça a la democràcia".