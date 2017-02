Última actualització Diumenge, 19 de febrer de 2017 23:40 h

El president reitera que hi ha 46 punts per negociar i que no hi ha hagut reunions "ni privades ni oficials" amb el govern de Rajoy

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Narbona .- l president del Govern, Carles Puigdemont, ha assegurat que la proposta que l'estat espanyol pregona que vol fer a Catalunya és "com l'esperit sant; tothom en parla però ningú l'ha vist". "I cregui'm, ens agradaria que hi hagués una negociació en el format que fos", ha puntualitzat el president reiterant que no hi ha hagut reunions "ni privades ni oficials" amb el govern de Rajoy. Puigdemont ha recordat que l'agenda de reivindicacions catalanes té 46 punts, la majoria dels quals "s'haurien d'haver complert fa anys". "Si el que volen oferir és això, és que no han entès res", ha afegit. El president de la Generalitat, que aquest diumenge és de visita a Occitània, ha instat l'Estat a "tirar endavant una negociació" perquè, fins al moment, l'única proposta que hi ha sobre la taula és la d'un estat independent davant la voluntat d'Espanya de mantenir "un status quo que no funciona".

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes millo, Puigdemont, referèndum

Notícies relacionades

Puigdemont ha assegurat que darrera l'anomenada 'operació diàleg' que l'estat espanyol afirma que ha engegat amb Catalunya hi ha "molta retòrica i fins i tot molta propaganda" però cap gest concret. "Recordo que nosaltres la mà estesa a dialogar la tenim sempre", ha reiterat el president del Govern. Per això, insta el govern de Mariano Rajoy a concretar quina és la proposta que volen fer a Catalunya i asseure's a negociar.Després de les declaracions del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, assegurant que els dos governs estan "dialogant" amb trobades que no sempre es produeixen "a la llum pública", Puigdemont ha exposat que si encara no s'ha reunit amb Mariano Rajoy "no és per un problema d'agenda" del president de Catalunya. "No hi ha cap negociació, ni privada ni oficial, i cregui'm que ens agradaria que n'hi hagués en el format que fos", ha ressaltat.En aquest sentit, el president ha afirmat que no coneix el detall de la suposada proposta que l'Estat vol fer a Catalunya. "És com l'esperit sant, tothom en parla però ningú l'ha vist", ha ironitzat. Segons Puigdemont, fins al moment només hi ha una proposta sobre la taula: la de Catalunya per construir un estat independent. "És l'única que hi ha perquè a l'altra banda aposten per mantenir un status quo que no funciona", ha exposat.Carles Puigdemont ha recordat que, com a punt de partida, ha fixat 46 punts de negociació per debatre i dialogar. Un d'aquests punts és el de la convocatòria del referèndum, una proposta que l'estat espanyol no vol abordar. "Els 46 punts formen part d'una agenda de reivindicacions ja negociades, si el que pensen oferir a Catalunya és la satisfacció de coses que s'haurien d'haver complert fa anys, és que no han entès res", ha criticat el president.El president ha reiterat que l'estat espanyol està "en temps de descompte" i ha lamentat que intenti "atrapar el temps fent anuncis buits". "Si tenen alguna cosa a posar sobre la taula, que és el que crec que haurien de fer perquè és el que venim reclamant, estarem encantats de negociar i dialogar ara mateix", ha conclòs Puigdemont assegurant que és Espanya qui té "una gran responsabilitat" per desencallar la situació.NeutralitatLa delegació catalana, encapçalada pel president Carles Puigdemont, s'ha reunit aquest diumenge amb la delegació occitana, amb la presidenta Carole Delga al capdavant, a Narbona. Delga ha refermat la voluntat d'estrènyer llaços amb Catalunya però ha evitat pronunciar-se sobre el procés d'independència. "Des del govern francès no ens fiquem en qüestions polítiques espanyoles", ha exposat la presidenta que ha insistit en la necessitat de "respectar la neutralitat".De la mateixa manera, Puigdemont també s'ha mantingut neutral a l'hora de valorar que la nova regió s'anomeni Occitània i hagi descartat qualsevol referència al País Català. "Hem de respectar les decisions, això no vol dir que siguem indiferents però volem ser neutrals i respectuosos", ha opinat.