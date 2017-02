Fel·lació periodística de El Mundo a El País per atacar Catalunya

Última actualització Dilluns, 20 de febrer de 2017 09:05 h

El Mundo entrevista a Juan Luis Cebrián que demana presó per Mas

13 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese - No hi ha cap dubte que la caverna es coordina sovint per atacar el procés. Ara, el que pocs es podien imaginar és que dos dels principals diaris que competeixen per a ser el rotatiu principal de les espanyes, El Mundo i El País, es conxorxessin de manera tan descarada per atacar el procés. I és que El Mundo ha entrevistat a Juan Luis Cebrián, president de Prisa, el grup comunicatiu de El País. Sense anar més lluny, el titular de l'interviu és: "Si el yerno del Rey va a ir a la cárcel, ¿por qué no Artur Mas?"

El Mundo ha obert les portes a la principal competència, el diari El País, perquè el president de Prisa, Juan Luis Cebrián, pugui malparlar del procés. L'entrevista comença directament parlant de Catalunya. Cebrián diu que Catalunya no té el dret a decidir i que els seus vots no compten perquè "no té poder" i posa d'exemple que "no té armes". També diu que l'actual sistema territorial ja és federal.

Demana al govern d'Espanya que no cedeixi el seu poder cap al Tribunal Constitucional, ja que, segons Cebrián, Artur Mas té molt poc poder i uns "10.000 o 100.000 manifestants que convoca la CUP i ERC". De fet, cita directament l'article 155 de la Constitució espanyola per demanar que s'aboleixi l'autonomia catalana per a poder impedir el referèndum: "Suspendes el Gobierno de la Generalitat. Al presidente de la Generalitat. A la presidenta del Parlament. A uno, dos, tres cargos públicos. A los que hayan convocado el referéndum. Acabados. Ocupas tú el poder".

Segons Cebrián, si l'Estat es queda les competències de Catalunya, el debat ja no serà la independència sinó recuperar l'autonomia. L'entrevista segueix i parla del cas pujol i dels errors d'Espanya que han portat a Catalunya voler culminar el procés. Per a Cebrián, el 15% de l'IRPF d'Aznar i el paper de Zapatero amb el nou Estatut són la clau per explicar l'augment del desig d'independència.