L'Ajuntament de Barcelona entrega les dades dels veïns que han denunciat pisos turístics

Podria suposar una vulneració de la Llei de protecció de dades

La grotesca petició d'Ada Colau per carta als ciutadans de Barcelona perquè denunciessin els seus propis veïns si detectaven que tenien llogada alguna habitació podria portar encara més mala maror a les comunitats de veïns. Segons explica el diari Ara, una veïna que ha estat denunciada per llogar unes habitacions ha tingut accés al nom i cognoms, DNI i fins i tot el número de telèfon de les persones que l'han denunciat.

El mateix mitjà replica les paraules del cap de l'assessoria jurídica de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD) “les persones tenen dret a saber qui les ha denunciat i per quin motiu” per impedir que es disparin les denúncies falses. Però una cosa és donar el nom del denunciant i una altra és facilitar el telèfon i el número del DNI: "la informació que és irrellevant no cal donar-la”. D'altra banda, l ’Ajuntament defensa que aquesta pràctica és legal i es basa en una resolució de la mateixa ACDP del 2012 per un conflicte similar sobre unes denúncies contra un comerç.

Embolica que fa fort. Si la idea del consistori municipal que els veïns es comencessin a denunciar entre ells ja era prou polèmica, ara es podria tornar en una autència guerra dins de les comunitats de veïns. Una propietària que lloga habitacions a estudiants (per més d'un mes, el que ja no es considera pis turístic) ha explicat al diari Ara que ha tingut accés a les dades dels veïns que l'han denunciat. Narra que quan va demanar l'expedient a l'Ajuntament on declarava que la seva activitat era legal i així mostrar-la a la comunitat de veïns per a demostrar que la seva ctivitat era legal, li van entregar el noms i cognoms de la persona denunciant així com el DNI i el telèfon.