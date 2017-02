L’esmorzar independentista de Puigdemont a Tolosa de Llenguadoc

Última actualització Dilluns, 20 de febrer de 2017 13:50 h

El president de la Generalitat visita el sud de França per estrènyer relacions amb la regió d'Occitània i la patronal que aplega 750.000 empreses

Carles Puigdemont és avui a Tolosa de Llenguadoc per enfortir vincles amb empresaris del sud de França, després que ahir es reunís a Narbona amb la presidenta de la regió d’Occitània, Carole Delga. El president ha dormit a un hotel tolosà i també hi ha esmorzat aquest matí i, a la taula on l’esperava l’àpat, s’ha trobat una sorpresa còmplice: un cartell de ‘reservat’ encapçalat per una estelada. Ho ha revelat el delegat de la Generalitat a França i Suïssa, Martí Anglada, en una piulada a Twitter amb la fotografia que ho il·lustra.

L'esmorzar de Puigdemont avui a un hotel de Tolosa © Twitter de Martí Anglada Comparteix Tweet

A la reunió i roda de premsa amb la presidenta d'Occitània ja es va prescindir de la bandera d'Espanya



L’aigua, la tassa preparada per un cafè o un te, i un esmorzar més aviat anglès que no francès –pa, un parell de trossos de cansalada i remenat d’ous– , anava acompanyat d’un gest independentista. Ho ha explicat Anglada: “Així ha rebut l’hotel de Tolosa, a l’hora de l’esmorzar, la delegació del president Puigdemont”. Es dóna la circumstància que durant la reunió i posterior roda de premsa conjunta amb Delga ahir, no hi va haver cap bandera espanyola present. Només la francesa, l’occitana, la de la Unió Europea i la Senyera.



Puigdemont ha deixat clar a empresaris francesos que Catalunya es mantindrà a la UE amb la independència



El cap de l’executiu català s’ha reunit amb la patronal Medef, que aplega més de 750.000 empreses franceses a França, i a la sortida de la trobada ha explicat que ha deixat clar que una Catalunya independent es mantindria a la UE: “Ha quedat clar que els 7,5 milions de catalans seguirem essent membres de la Unió; crec que els ha tranquil·litzat molt aquest missatge de compromís”. El president ha defensat davant seu que la velocitat de l'economia catalana supera la marxa de l'espanyola i que, per tant, "poder col·laborar-hi interessa a qualsevol empresari”.

