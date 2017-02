Última actualització Dimarts, 21 de febrer de 2017 05:00 h

El més cridaner de tot plegat, però, és el reportatge fotogràfic que acompanya l'entrevista. De fet, Colau va dedicar fins a dues tardes a la sessió fotogràfica i a l'interviu amb la periodista. Això sí, només "va beure aigua" tal com explica Bonet. La periodista també intenta mostrar la certa preocupació per l'equip de premsa de l'alcaldessa que va demanar que les fotos de l'embaràs no sortissin a la portada. No és la primera vegada que Ada Colau 'posa' per a una revista de moda. Sonada també va ser la portada del Vanity Fair amb una Colau al més pur estil messies.