El BCE no vol “ni sentir a parlar” d’incorporar Espanya en els seus òrgans decisoris

Última actualització Dilluns, 20 de febrer de 2017 19:50 h

La crisi de reputació del Banc d’Espanya, amb la imputació d’un exgovernador, faria mantenir Madrid lluny dels òrgans decisoris de l’euro

4 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Espanya vol intentar ser influent en el si del Banc Central Europeu col·locant algun representant en el seu comitè executiu. Tot i ser el quart país més gran de l’Eurozona, des de 2012 no té cap membre a la direcció de l’organisme. Segons el diari especialitzat en economia Cinco Días, malgrat que l’Estat malda per fer-se amb una vicepresidència del BCE –l’any vinent en quedarà lliure una, ocupada ara pel portuguès Vitor Constâncio–, fonts del banc comunitari “no volen ni sentir a parlar de les aspiracions espanyoles” donada la “mala imatge reputacional que travessa el Banc d’Espanya”.

Notícies relacionades

Cinco Días afirma que el govern espanyol hauria exigit un lloc al més alt nivell de comandament del BCE, però que l’organisme internacional arrufa el nas, sobretot per la imputació la setmana passada de qui va ser governador del Banc d’Espanya de 2000 a 2006, Miguel Ángel Fernández Ordóñez i dos ex-alts càrrecs de la Comissió Nacional del Mercat de Valors per la sortida a borsa de Bankia el 2011.La decisió judicial hankfurt i del sector financer en general és que el Banc d’Espanya s’hauria de refundar donada la seva mala reputació. “Fins que no arreglin casa seva [és a dir, el Banc d’Espanya]”, Madrid continuarà vetat dels òrgans decisoris del BCE, sempre segons el mateix diari econòmic.