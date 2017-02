El conseller de Justícia completa la metàfora de trencar els ous apel·lant al poble

Última actualització Dimarts, 21 de febrer de 2017 10:00 h

Carles Mundó afirma que en els propers mesos no només caldrà que les institucions "estiguin a l'alçada", sinó que la ciutadania estigui "activada"

El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha complementat la metàfora de la truita i els ous pronunciada pel regidor de la CUP de Vic Joan Coma per il·lustrar la desobediència. En una entrevista a ‘El Matí de Catalunya Ràdio’, ha expressat que per fer la truita, “no n’hi ha prou amb trencar els ous, [sinó] també que l’oli sigui calent”. Una apel·lació directa no només a la classe política, sinó també al poble: [Cal] que les institucions responguin i estiguin a l’alçada del repte que van assumir, però la ciutadania també ha d’estar absolutament mobilitzada i activada, l’oli calent”.

Mundó també ha insistit que la Generalitat només acceptarà el diàleg si Rajoy mostra predisposició a parlar dels 46 punts que li va presentar Carles Puigdemont l’any passat, referèndum inclòs. Una posició expressada també per la titular d'Afers Socials, Dolors Bassa aquest matí a TV3. De fet, els dos han coincidit a dir que hi ha predisposició d’agenda per part del president català per reunir-se amb el seu homòleg espanyol.La consellera, a més, ha deixat clar que no hi ha trobades secretes entre els dos executius fora dels contactes sectorials habituals i Mundó ha demanat al govern Rajoy “que s’aclareixi” perquè “s’està fent un embolic”, amb contradiccions entre Millo i Albiol sobre si hi ha converses subterrànies o no. En qualsevol cas, el conseller de Justícia creu que “l’operació diàleg és una operació d’estètica” i “més enllà de l’operació diàleg, estaria bé l’operació fets”.